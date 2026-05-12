У Євросоюзі критикують надмірну владу фон дер Ляєн, - Bloomberg

14:17 12.05.2026 Вт
2 хв
У ЄС все частіше висловлють невдоволення президенткою Єврокомісії
aimg Ірина Глухова
Фото: президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Getty Images)

В Євросоюзі висловлюють невдоволення надмірною владою голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

У чому претензії

Як зазначають джерела, які безпосередньо знайомі зі стилем роботи фон дер Ляєн, вона дедалі більше зосереджує ухвалення рішень у руках вузького кола найближчих соратників.

За словами співрозмовників агентства, це створює перевантаження її апарату та відволікає ресурси від основних економічних завдань ЄС.

У результаті, як стверджують критики, гальмується ширша стратегія з відновлення та посилення Європейського Союзу.

Проблеми з економічним порядком денним

Bloomberg пише, що Єврокомісія досягла лише обмеженого прогресу у виконанні ключових економічних завдань.

Зокрема йдеться про:

  • зміцнення єдиного ринку ЄС
  • підвищення конкурентоспроможності європейської економіки
  • адаптацію блоку до складнішої міжнародної ситуації.

Співрозмовники агентства вважають, що через стиль управління фон дер Ляєн увага до цих напрямків послабилася.

Напруга виходить назовні

Як пише Bloomberg, невдоволення, яке накопичувалося роками, останнім часом почало проявлятися відкрито.

Минулого місяця її колишні соратники з німецького консервативного блоку ХДС на закритій зустрічі в Берліні вимагали обмежити повноваження Єврокомісії.

Також представники великих технологічних компаній заявили фон дер Ляєн, що вона діє надто повільно у питаннях, важливих для бізнесу.

Невдоволення всередині ЄК

Критику лунає і всередині самої Єврокомісії.

За даними агентства, багато єврокомісарів почуваються усунутими від ухвалення важливих рішень, тоді як президентка ЄК та її найближче оточення концентрують ініціативу на собі.

Джерела описують фон дер Ляєн як керівницю, яка прагне постійно демонструвати власний контроль над усіма процесами, що викликає дедалі більше роздратування серед високопосадовців.

Фон дер Ляєн вступила на посаду голови Єврокомісії в грудні 2019 року і була переобрана у 2024 році.

Її відданість справі не викликала сумнівів від найпершого дня. Її захисники кажуть, що вона надала цій посаді нового авторитету, посиливши роль ЄС на світовій арені.

Нагадаємо, у липні минулого року в Європейському парламенті розглядали вотум недовіри президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн.

Однак ініціатива не набрала необхідної підтримки: "за" проголосували 175 депутатів, тоді як 360 висловилися "проти". У результаті Європарламент відхилив вотум недовіри.

