В Евросоюзе критикуют чрезмерную власть фон дер Ляйен, - Bloomberg

В чем претензии

Как отмечают источники, которые непосредственно знакомы со стилем работы фон дер Ляйен, она все больше сосредотачивает принятие решений в руках узкого круга ближайших соратников.

По словам собеседников агентства, это создает перегрузку ее аппарата и отвлекает ресурсы от основных экономических задач ЕС.

В результате, как утверждают критики, тормозится более широкая стратегия по восстановлению и усилению Европейского Союза.

Проблемы с экономической повесткой дня

Bloomberg пишет, что Еврокомиссия достигла лишь ограниченного прогресса в выполнении ключевых экономических задач.

В частности речь идет о:

укреплении единого рынка ЕС

повышении конкурентоспособности европейской экономики

адаптации блока к более сложной международной ситуации.

Собеседники агентства считают, что из-за стиля управления фон дер Ляйен внимание к этим направлениям ослабло.

Напряжение выходит наружу

Как пишет Bloomberg, недовольство, которое накапливалось годами, в последнее время начало проявляться открыто.

В прошлом месяце ее бывшие соратники из немецкого консервативного блока ХДС на закрытой встрече в Берлине требовали ограничить полномочия Еврокомиссии.

Также представители крупных технологических компаний заявили фон дер Ляйен, что она действует слишком медленно в вопросах, важных для бизнеса.

Недовольство внутри ЕК

Критику раздается и внутри самой Еврокомиссии.

По данным агентства, многие еврокомиссары чувствуют себя отстраненными от принятия важных решений, тогда как президент ЕК и ее ближайшее окружение концентрируют инициативу на себе.

Источники описывают фон дер Ляйен как руководительницу, которая стремится постоянно демонстрировать собственный контроль над всеми процессами, что вызывает все большее раздражение среди высокопоставленных чиновников.