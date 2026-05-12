В Евросоюзе критикуют чрезмерную власть фон дер Ляйен, - Bloomberg

В Евросоюзе выражают недовольство чрезмерной властью главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Как отмечают источники, которые непосредственно знакомы со стилем работы фон дер Ляйен, она все больше сосредотачивает принятие решений в руках узкого круга ближайших соратников.
По словам собеседников агентства, это создает перегрузку ее аппарата и отвлекает ресурсы от основных экономических задач ЕС.
В результате, как утверждают критики, тормозится более широкая стратегия по восстановлению и усилению Европейского Союза.
Bloomberg пишет, что Еврокомиссия достигла лишь ограниченного прогресса в выполнении ключевых экономических задач.
Собеседники агентства считают, что из-за стиля управления фон дер Ляйен внимание к этим направлениям ослабло.
Как пишет Bloomberg, недовольство, которое накапливалось годами, в последнее время начало проявляться открыто.
В прошлом месяце ее бывшие соратники из немецкого консервативного блока ХДС на закрытой встрече в Берлине требовали ограничить полномочия Еврокомиссии.
Также представители крупных технологических компаний заявили фон дер Ляйен, что она действует слишком медленно в вопросах, важных для бизнеса.
Критику раздается и внутри самой Еврокомиссии.
По данным агентства, многие еврокомиссары чувствуют себя отстраненными от принятия важных решений, тогда как президент ЕК и ее ближайшее окружение концентрируют инициативу на себе.
Источники описывают фон дер Ляйен как руководительницу, которая стремится постоянно демонстрировать собственный контроль над всеми процессами, что вызывает все большее раздражение среди высокопоставленных чиновников.
Фон дер Ляйен вступила в должность председателя Еврокомиссии в декабре 2019 года и была переизбрана в 2024 году.
Ее преданность делу не вызывала сомнений с самого первого дня. Ее защитники говорят, что она придала этой должности новый авторитет, усилив роль ЕС на мировой арене.
Напомним, в июле прошлого года в Европейском парламенте рассматривали вотум недоверия президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.
Однако инициатива не набрала необходимой поддержки: "за" проголосовали 175 депутатов, тогда как 360 высказались "против". В результате Европарламент отклонил вотум недоверия.