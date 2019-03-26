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В Евросоюзе раскритиковали в СБ ООН позицию США по Голанам

Новости » Политика    26.03.2019 - 20:22
В Евросоюзе раскритиковали в СБ ООН позицию США по Голанам
Фото: Голанские высоты (twitter.com/Doranimated)

Пять европейских стран отклонили решение США признать Голаны израильской территорией

Пять европейских стран 26 марта отклонили решение президента США Дональда Трампа признать Голанские высоты израильской территорией. Об этом сообщает France24.

Бельгия, Великобритания, Франция, Германия и Польша заявили, что европейская позиция не изменилась и "Голаны остаются оккупированной Израилем сирийской территорией в соответствии с международным правом, закрепленным в резолюциях ООН".

"Мы не признаем суверенитет Израиля над территориями, оккупированными Израилем с июня 1967 года, включая Голанские высоты, и не считаем эти территории частью государства Израиль", - заявил постпред Бельгии при ООН Марк Пестеен де Бейтсверве.

Напомним, президент США Дональд Трамп в понедельник, 26 марта, признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами. В частности, Трамп подписал соответствующий указ в начале встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Подчеркнем также, в МИД Сирии заявили, что решение президента США Дональда Трампа признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами делает Вашингтон "врагом всех арабов". Также выступил против решения Трампа Иран.

Добавим, Украина выполняет решения Совета безопасности ООН относительно статуса Голанских высот.

 

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