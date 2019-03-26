ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

МИД Украины выразил позицию по Голанским высотам

Новости » Политика    26.03.2019 - 17:28
МИД Украины выразил позицию по Голанским высотам
Фото: МИД (РБК-Украина)

Украина продолжает последовательно выступать за достижения мирного урегулирования на Ближнем Востоке

Украина выполняет решения Совета безопасности ООН относительно статуса Голанских высот. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко, сообщает пресс-служба ведомства.

В резолюции говорится, что "решение Израиля установить свои законы, юрисдикцию и управление на оккупированных сирийских Голанских высотах является недействительным и не имеет международной юридической силы".

"Украина руководствуется уставом ООН и выполняет решения Совета безопасности ООН. Вопрос Голанских высот неоднократно рассматривались Советом безопасности ООН, который принял соответствующие решения, в частности резолюции № 242 от 1967 года, № 465 от 1980 года, № 497 от 1981 года", - отметила Зеленко.

Зеленко отметила, что Украина "продолжает последовательно выступать за достижения всеобъемлющего мирного урегулирования на Ближнем Востоке с учетом законных интересов безопасности Израиля".

Напомним, президент США Дональд Трамп в понедельник, 26 марта, признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами. В частности, Трамп подписал соответствующий указ в начале встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Подчеркнем также, в МИД Сирии заявили, что решение президента США Дональда Трампа признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами делает Вашингтон "врагом всех арабов". Также выступил против решения Трампа Иран.

Иран обвиняет Трампа в "колониализме" из-за решения по Голанам Страны Персидского залива осуждают решение Трампа по Голанским высотам
Выборы 2019 Выборы 2019: главные новости дня Рейтинги кандидатов
Новости Украины МИД УкраиныИзраильГоланские высоты
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь