В Госмиграции разъяснили график выдачи паспортов украинцам на выборах

Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

В Госмиграции будет организовано дежурство работников в день выборов

В канун и день проведения выборов в Украине 30 и 31 марта украинцы, которые по определенным обстоятельствам ожидали выдачу паспортов, смогут их получить при готовности. Об этом сообщает Государственная миграционная служба Украины в своем Facebook.

В Госмиграции будет организовано дежурство работников.

"Государственная миграционная служба Украины способствует тому, чтобы граждане Украины смогли реализовать свое избирательное право, имея на руках паспорт гражданина Украины. Поэтому в канун и день проведения выборов 30 и 31 марта 2019 организовано дежурство работников территориальных органов и подразделений ГМС на территории всей Украины", - говорится в сообщении.

В ГМС также отметили, что обратились к полиграфическому комбинату "Украина" по поводу "неотложного изготовления" паспортов.

Напомним, глава Минюста Павел Петренко заявил, что перед выборами президента Украины суды будут работать в специальном режиме. По его словам, в день выборов президента суды будут работать круглосуточно.

Как писало РБК-Украина ранее, Национальная полиция и МВД с понедельника, 25 марта, перешли на усиленный вариант несения службы перед выборами в Украине, которые состоятся 31 марта 2019 года.