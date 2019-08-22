В Евросоюзе против возвращения России и воссоздания G8

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ЕС против воссоздания "Группы восьми" до выполнения РФ ряда условий

Европейский союз выступил против присоединения России к группе G7. Об этом заявил высокопоставленный источник в структурах ЕС, сообщает агентство Reuters.

В частности, ЕС против воссоздания "Группы восьми" до выполнения Россией ряда условий.

Собеседник агентства отметил, что причины, по которым формат G8 прекратил свое существование в 2014 году, по-прежнему в силе и воссоздание "Большой восьмерки" в этих условиях было бы проявлением слабости.

"Приглашение России на встречи "Семерки" без (выполнения ею, - ред.) условий было бы контрпродуктивным, признаком слабости", - подчеркнул источник.

Напомним, лидеры Германии, Франции и Великобритании отвергли предложение президента США Дональда Трампа вернуть Россию в "Большую семерку" (G7).

Как писало РБК-Украина ранее, президент США Дональд Трамп сказал 20 августа, что было бы целесообразно позволить РФ присоединиться к G7. "Я думаю, что гораздо более целесообразно, чтобы Россия была в ней. Это должна быть G8, потому что многое из того, о чем мы говорим, имеет отношение к России", - сказал американский лидер.

Добавим, в Министерстве иностранных дел России отреагировали на заявление президента Владимира Зеленского о возвращении РФ в "большую восьмерку". В ответ на публикацию Зеленского о возвращении России в G7, в МИД РФ заявили, что украинскому президенту подсунули "бессмысленный набор букв".