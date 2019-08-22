У Євросоюзі проти повернення Росії і відтворення G8

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ЄС проти відтворення "Групи восьми" до виконання РФ ряду умов

Європейський союз виступив проти приєднання Росії до групи G7. Про це заявило високопоставлене джерело в структурах ЄС, повідомляє агентство Reuters.

Зокрема, ЄС проти відтворення "Групи восьми" до виконання Росією низки умов.

Співрозмовник агентства зазначив, що причини, за якими формат G8 припинив своє існування в 2014 році, як і раніше в силі і відтворення "Великої вісімки" в цих умовах було б проявом слабкості.

"Запрошення Росії на зустрічі "Сімки" без (виконання нею, - ред.) умов було б контрпродуктивним, ознакою слабкості", - підкреслило джерело.

Нагадаємо, лідери Німеччини, Франції і Великобританії відкинули пропозицію президента США Дональда Трампа повернути Росію у "Велику сімку" (G7).

Як писало РБК-Україна раніше, президент США Дональд Трамп сказав 20 серпня, що було б доцільно дозволити РФ приєднатися до G7. "Я думаю, що набагато доцільніше, щоб Росія була в ній. Це повинна бути G8, тому що багато з того, про що ми говоримо, має відношення до Росії", - сказав американський лідер.

Додамо, в Міністерстві закордонних справ Росії відреагували на заяву президента Володимира Зеленського про повернення РФ у "велику вісімку". У відповідь на публікацію Зеленського про повернення Росії у G7, в МЗС РФ заявили, що українському президенту підсунули "безглуздий набір букв".