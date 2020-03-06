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В Євросоюзі коронавіруса немає лише у 4 з 27 країн

Новини » В світі     06.03.2020 - 12:28
В Євросоюзі коронавіруса немає лише у 4 з 27 країн
Ілюстративне фото (freepik)

В ЄС "чистими" від коронавіруса залишаються Болгарія, Кіпр, Мальта та Словаччина

В Європейському союзі станом на ранок 6 березня лише в чотирьох країнах не було підтверджено захворювань коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна, що продовжує стежити за поширенням коронавірусу в Європі.

На цей час коронавірус не був виявлений в Болгарії, Кіпрі, Мальті та Словаччини.

При цьому як мінімум один випадок зараження COVID-19 був виявлений в інших 23 країнах Євросоюзу - Австрії, Бельгії, Угорщини, Греції, Німеччини, Данії, Італії, Ірландії, Іспанії, Люксембурзі, Латвії, Литві, Нідерландах, Португалії, Польщі, Румунії, Словенії, Франції, Фінляндії, Хорватії, Чехії, Швеції та Естонії.

Зазначимо, останньою країною ЄС, яка підтвердила наявність коронавірусу, стала Словенія. Про перший випадок місцевий МОЗ повідомив 5 березня, інфікованим став чоловік, який повернувся з Марокко.

Також РБК-Україна писало, що днями один зі співробітників Європейського оборонного агентства, штаб якого знаходиться в Брюсселі, заразився коронавірусом. Передбачається, що чиновник міг заразитися в Італії.

Крім цього повідомлялося, що ЄС активував механізм комплексного реагування на кризові ситуації (IPCR) у зв'язку зі спалахом коронавірусу. Механізм дозволяє посилити спроможність ЄС приймати кризові рішення на політичному рівні.

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