В Словении зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Министр здравоохранения прокомментировал первый случай заражения коронавирусом в стране

В Словении первым больным коронавирусом стал мужчина, который вернулся из Марокко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delo.

Как сообщается, мужчина прибыл из Марокко самолетом в Италию, а затем продолжил путешествие в Словению автомобильным транспортом, после чего с видимыми признаками его перевезли в Люблянский институт микробиологии и иммунологии, где подтвердили инфекцию.

Как заявил министр здравоохранения Алес Шабедер, семью мужчины забрали на карантин, где проводится детальный осмотр пациентов.

"Мы классифицировали их в различные группы в зависимости от риска заражения. Мы также делаем подробный обзор того, куда двигался пациент и с кем он контактировал. Это не мигрант из Африки. Событие ожидаемое, и система охраны здоровья готовилась к ней, причин для паники нет", - сказал министр.

Напомним, первая смерть в результате вспышки коронавируса зафиксирована в Швейцарии, умерла 74-летняя женщина.

Также, сегодня первый случай заболевания коронавирусом был обнаружен в Боснии и Герцеговине.