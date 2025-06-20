Євросоюз збільшить витрати на "оборонку": ухвалено важливе рішення

Джерела, поінформовані про плани, повідомили, що рішення було схвалено на засіданні правління ЄІБ у Люксембурзі перед офіційним схваленням, яке очікується міністрами фінансів ЄС пізніше.

Новий річний ліміт видатків у розмірі 100 млрд євро більш ніж на 10 млрд євро перевищує суму, надану ЄІБ минулого року, і на 5 млрд євро перевищує цільовий показник у 95 млрд євро, встановлений президентом банку на початку року.

На що витратять кошти

Це рішення також дозволить йому більш ніж потроїти фінансування проектів, пов'язаних із обороною. Сума збільшиться на 3,5 млрд євро з 1 млрд євро минулого року і буде значно вищою за 2 млрд євро, які він позначив для витрат ще в січні, повідомили джерела.

При цьому ЄІБ заборонено інвестувати безпосередньо виробництво зброї, чи боєприпасів, але він може надавати кредити для так званих цілей "подвійного призначення", таких як системи GPS чи будівлі та інфраструктура для армійських баз.

Так, було схвалено фінансування однієї з таких баз у Литві, недалеко від кордону з Білоруссю, де будуть розташовані німецькі війська.

Таким чином, європейські країни прагнуть збільшити свої витрати на оборону на тлі тиску з боку президента США Дональда Трампа, який оголосив про плани скорочення багаторічної підтримки безпеки США на європейському континенті.