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У ЄС пішли на безпрецедентний крок у сфері оборони через війну в Україні: список країн

Європа, Четвер 01 травня 2025 09:50
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У ЄС пішли на безпрецедентний крок у сфері оборони через війну в Україні: список країн Фото: у ЄС пішли на безпрецедентний крок у сфері оборони через війну в Україні (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Частина країн ЄС запроваджують надзвичайні заходи для нарощування оборонних витрат. Вони назвали війну в Україні "винятковими обставинами".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз Ради Європи.

Як зазначено Європейською комісією в її повідомленні від 19 березня, агресивна війна Росії проти України та її загроза європейській безпеці являють собою такі виняткові обставини і впливають на державні фінанси, викликаючи необхідність нарощування оборонного потенціалу.

У цьому контексті Рада ЄС ініціювала скоординований запит на активацію національного пункту звільнення.

"Наразі Бельгія, Болгарія, Чехія, Данія, Німеччина, Естонія, Греція, Хорватія, Латвія, Литва, Угорщина, Польща, Португалія, Словенія, Словаччина та Фінляндія вирішили запросити активацію пункту", - йдеться в заяві.

В інших випадках також триває вже заплановане нарощування оборонного потенціалу.

"Вищевикладене не завдає шкоди специфіці політики безпеки та оборони деяких держав-членів. Пункт охоплює період на чотири роки та максимум 1,5 відсотка ВВП у гнучкості", - констатується у пресрелізі.

Також уточнюється, що використання гнучкості полегшить перехід до необхідних вищих оборонних витрат на національному рівні в державах-членах, забезпечуючи при цьому стійкість боргу.

Витрати на оборону країнами НАТО

Президент США Дональд Трамп пригрозив країнам Європи виходом з пакту взаємодопомоги НАТО, якщо ті не збільшать інвестиції в оборону.

Трамп закликав союзників по НАТО підняти витрати на оборону до 5% ВВП, хоча наразі чинна норма для країн НАТО становить 2%.

Серед тих, хто не виконує навіть цю квоту, - Німеччина, а також Італія, Іспанія, Португалія, Бельгія та ще кілька країн ЄС.

Зазначимо, що на початку лютого генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявляв, що майбутня квота витрат на оборону країн НАТО становитиме значно більше 2% ВВП. Рішення по розміру внеску буде прийняте в найближчі місяці.

Додамо, що наприкінці січня Литва та Естонія пообіцяли досягти 5% витрат на оборону.

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