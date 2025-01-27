Дві країни НАТО погодились досягти 5% витрат на оборону

Литва та Естонія після "хорошого та конструктивного тиску" з боку Сполучених Штатів Америки (США) пообіцяли досягти 5% витрат на оборону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financal Times (FT).

Литва планує витрачати на оборону від 5 до 6% свого ВВП з наступного року й щонайменше до 2030-го. Це, своєю чергою, вдвічі більше, ніж сьогоднішні показники.

"Звичайно, є тиск (з боку США. - ред.), і це хороший і конструктивний тиск з боку нашого стратегічного і найбільшого союзника в НАТО... Ми не можемо ігнорувати ці сигнали. Але це не єдина причина. Для нас екзистенційно важливо мати тут реальні військові можливості", - заявив Кястутіс Будрис, голова Міністерства закордонних справ (МЗС) Литви.

Фото: витрати на оборону країн-членів НАТО (ft.com)

Голова естонського уряду Крістен Міхал, своєю чергою, заявив, що його країна також планує виділяти на оборону 5% ВВП. Він назвав Штати ключовим партнером з питань безпеки й наголосив на тому, що видатки НАТО на оборону повинні зрости.

"Ми знаємо нашого супротивника, і я повністю згоден - наша мета має становити 5 відсотків", - додав він.