Евросоюз увеличит расходы на "оборонку": принято важное решение

Источники, информированные о планах, сообщили, что решение было одобрено на заседании правления ЕИБ в Люксембурге перед официальным одобрением, которое ожидается министрами финансов ЕС позже.

Новый годовой лимит расходов в размере 100 млрд евро более чем на 10 млрд евро превышает сумму, предоставленную ЕИБ в прошлом году, и на 5 млрд евро превышает целевой показатель в 95 млрд евро, установленный президентом банка в начале года.

На что потратят средства

Это решение также позволит ему более чем утроить финансирование проектов, связанных с обороной. Сумма увеличится на 3,5 млрд евро с 1 млрд евро в прошлом году и будет значительно выше 2 млрд евро, которые он обозначил для расходов еще в январе, сообщили источники.

При этом ЕИБ запрещено инвестировать непосредственно производство оружия или боеприпасов, но он может предоставлять кредиты для так называемых целей "двойного назначения", таких как системы GPS или здания и инфраструктура для армейских баз.

Так, было одобрено финансирование одной из таких баз в Литве, недалеко от границы с Беларусью, где будут расположены немецкие войска.

Таким образом, европейские страны стремятся увеличить свои расходы на оборону на фоне давления со стороны президента США Дональда Трампа, который объявил о планах сокращения многолетней поддержки безопасности США на европейском континенте.