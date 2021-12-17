Евросоюз заявил о готовности ввести санкции, которые дорого обойдутся России

Евросоюз готов ввести санкции, которые дорого обойдутся Российской Федерации в случае, если российские войска вторгнутся в Украину. Такое заявление сделала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По ее словам, страны ЕС готовы к санкциям, если Россия

Напомним, что ранее в Еврокомиссии напомнили, что Россия является стороной конфликта. С этой позиции в ЕС будут реагировать в случае новой агрессии РФ против Украины.

Также сообщалось, что в Брюсселе обсуждали ситуацию в Украине. Там говорили о возможных санкциях по отношению к РФ.