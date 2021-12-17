Євросоюз заявив про готовність ввести санкції, які дорого обійдуться Росії

Євросоюз готовий ввести санкції, які дорого обійдуться Російській Федерації у разі, якщо російські війська вторгнуться в Україну. Таку заяву зробила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За її словами, країни ЄС готові до санкцій, якщо Росія
Нагадаємо, що раніше в Єврокомісії нагадали, що Росія є стороною конфлікту. З цієї позиції в ЄС реагуватимуть у разі нової агресії РФ проти України.
Також повідомлялося, що у Брюсселі обговорювали ситуацію в Україні. Там говорили про можливі санкції по відношенню до РФ.