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Євросоюз заявив про готовність ввести санкції, які дорого обійдуться Росії

Автор: Наталья Скороход

Євросоюз готовий ввести санкції, які дорого обійдуться Російській Федерації у разі, якщо російські війська вторгнуться в Україну. Таку заяву зробила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За її словами, країни ЄС готові до санкцій, якщо Росія

Нагадаємо, що раніше в Єврокомісії нагадали, що Росія є стороною конфлікту. З цієї позиції в ЄС реагуватимуть у разі нової агресії РФ проти України.

Також повідомлялося, що у Брюсселі обговорювали ситуацію в Україні. Там говорили про можливі санкції по відношенню до РФ.

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