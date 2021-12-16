Еврокомиссия: Россия - сторона конфликта, а не посредник в нормандском формате
Германия и Франция играют в нормандском формате роль модераторов и наблюдателей. Россия является одной из сторон конфликта.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен после саммита "Восточного партнерства".
Именно так она ответила на вопрос журналистов, какой формат переговоров с Россией ЕС будет выбирать в случае реагирования на новую агрессию против Украины.
"Формат переговоров очень четкий. После аннексии Крыма Россией был создан Нормандский формат, где Германия и Франция - модераторы и наблюдатели, а сторонами конфликта являются Украина и Россия. Мы работаем в этом формате. Я думаю, это и есть нужный формат для этого конфликта", – сказала фон дер Ляйен.
Она подтвердила, что летом этого года Еврокомиссия получила от Европейского совета задание разработать разные варианты действий в случае дальнейшей агрессии России против Украины, и выполнила домашнее задание. Так что Евросоюз готов ответить на агрессивные действия РФ, хотя надеется, что подобного не произойдет.
Урсула фон дер Ляйен также заявила, что все участники саммита ЕС - "Восточное партнерство" призвали Россию к деэскалации на границе с Украиной.
"Мы разделяем обеспокоенность относительно эскалации на границе Украины. Мы призываем Россию к деэскалации и воздержаться от любых агрессивных действий", - сказала она.
При этом саммит "Восточного партнерства" в декларации призвал разрешить конфликты в регионе, но не упомянул РФ.