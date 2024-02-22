Євросоюз завтра ухвалить 13-й пакет санкцій проти Росії

Європейський союз завтра, 25 лютого, ухвалить 13-й пакет санкцій проти Росії за її війну в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла ЄС в Україні Катаріну Матернову .

Вона зазначила, що Євросоюз і далі підтримуватиме Україну стільки, скільки буде необхідно, і всім, чим необхідно.

"Ми підтримуємо вас у фінансовій площині, у політичній площині. По лінії Формули миру, за всіма десятьма пунктами. Вводимо нові санкції - новий пакет буде символічно ухвалено завтра. І також долучаємося до постачання військової допомоги", - зазначила посол ЄС.

Також Матернова також висловила захоплення стійкістю, мужністю та винахідливістю українців.

Нові санкції ЄС проти Росії

Вчора, 21 лютого, стало відомо, що посли країн Європейського союзу ухвалили 13-й пакет санкції проти Росії.

За словами голови дипломатії ЄС, у санкційні списки внесли ще майже 200 осіб та компаній. Також санкції націлені на блокування "лазівок" для обходу санкцій.

Також ЗМІ повідомляли, що Європейський союз у 13-му пакеті санкцій проти РФ ввів обмеження проти росіян та білорусів, які причетні до депортації українських дітей.

Euractiv писало, що Європейський союз у рамках чергового пакета санкцій запровадив обмеження проти глави Міноборони КНДР Кан Сун Нама за постачання Росії балістичних ракет.