ЄС запровадив санкції проти міністра оборони КНДР за постачання Росії ракет, - ЗМІ

Європейський союз у межах чергового пакета санкцій ввів обмеження проти глави Міноборони КНДР Кан Сун Нама за постачання Росії балістичних ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv .

Санкції проти компаній з Китаю

Держави-члени ЄС у середу погодилися запровадити обмеження проти трьох компаній з Китаю в рамках нових санкцій до другої річниці війни Росії проти України.

"Новий раунд обмежувальних заходів - 13-й з моменту вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року - обмежений за масштабами, оскільки блок прагнув до його схвалення до другої річниці війни", - пише видання.

Посли ЄС схвалили пакет дуже швидко, без обговорення, за винятком однієї заяви Угорщини, яка минулого тижня попросила більше часу для розгляду його змісту.

Пакет санкцій зосереджує більшу частину своїх зусиль на забезпеченні дотримання існуючих обмежень і націлений на близько 200 сотень чиновників і організацій, що робить його найбільшим пакетом заходів з початку війни.

Санкції проти міністра оборони КНДР

У межах нового пакета дипломати ЄС блок наклали заморожування активів і заборону на видачу віз міністру оборони КНДР Кан Сун Наму за постачання балістичних ракет РФ.

Пакет також включав санкції щодо російських транспортних компаній, що займаються перевезенням озброєнь.

Санкції також розширюють обмеження на експорт деяких технологій та електроніки, як-от чипи, машини та шарикопідшипники, що використовуються російською оборонною промисловістю.

Хто ще потрапив під санкції

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн привітала угоду 27 країн ЄС і заявила, що вона ще більше скоротить "доступ Росії до безпілотників".

За словами дипломатів ЄС, нові санкції включали додавання трьох фірм з Китаю до списку компаній, з якими підприємствам Євросоюзу заборонено мати справу. Їх звинуватили в причетності до постачання в Росію секретних військових технологій, які опинялися на полі бою в Україні.

Торговельні обмеження вперше було також запроваджено щодо індійських і турецьких компаній, які допомагають російській військовій машині отримати доступ до заборонених компонентів і технологій.

Нові санкції ЄС проти Росії

Сьогодні, 21 лютого, стало відомо, що посли країн Європейського союзу ухвалили 13-й пакет санкції проти Росії.

Як пишуть ЗМІ, офіційно пакет представлять до другої річниці повномасштабної війни в Україні, тобто 24 лютого.

За словами голови дипломатії ЄС, у санкційні списки внесли ще майже 200 осіб та компаній. Також санкції націлені на блокування "лазівок" для обходу санкцій.

Також ЗМІ повідомляли, що Європейський союз у 13-му пакеті санкцій проти РФ ввів обмеження проти росіян та білорусів, які причетні до депортації українських дітей.