ua en ru
Ср, 21 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Боррель розкрив деталі 13-го пакету санкцій ЄС проти Росії

Брюссель, Середа 21 лютого 2024 12:21
UA EN RU
Боррель розкрив деталі 13-го пакету санкцій ЄС проти Росії Фото: очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Нові санкції Європейського союзу проти Росії будуть направлені на блокування "лазівок" для обходу санкцій. Також до санкційного списку ЄС додали ще майже 200 осіб та компаній.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову дипломатії ЄС Жозепа Борреля у Twitter (X).

"Ми додаємо майже 200 фізичних та юридичних осіб до нашого пакета санкцій, завдяки чому список ЄС перевищить 2000", - написав він.

Боррель також наголосив, що у рамках 13-го пакету антиросійських санкцій ЄС запровадить більше заходів проти організацій, які залучені для обходу санкцій, а також оборонного та військового секторів.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн раніше повідомляла, що ЄС обмежує доступ Росії до безпілотників.

Нові санкції ЄС проти Росії

Сьогодні, 21 лютого, стало відомо, що посли країн Європейського союзу ухвалили 13-й пакет санкції проти Росії.

Як пишуть ЗМІ, офіційно пакет представлять до другої річниці повномасштабної війни в Україні, тобто 24 лютого.

Як писали західні ЗМІ, посли країн ЄС кілька разів намагалися узгодити нові санкції проти Росії, але Угорщина традиційно блокувала рішення. Будапешт нібито не хотів, щоб у списки санкцій вносили китайські компанії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Жозеп Боррель Санкції проти Росії
NEWS
"У них немає сил". Буданов розповів, як може зміниться ситуація на фронті після Авдіївки
"У них немає сил". Буданов розповів, як може зміниться ситуація на фронті після Авдіївки
DAILY
Як спецпідрозділ ГУР звільняв Харківщину. Історія командира з "Кракена"
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Як спецпідрозділ ГУР звільняв Харківщину. Історія командира з "Кракена"