Євросоюз затвердив нові правила позбавлення безвізу для третіх країн

"Церемонія підписання завершена. Новий закон про призупинення візової лібералізації набуде чинності у середині грудня", - повідомив він.

Новий механізм дозволить оперативніше призупиняти безвіз для певних груп власників паспортів, якщо виявляються порушення правил або серйозне погіршення відносин з ЄС.

Очікується, що документ набере чинності вже у грудні 2025 року. Він надасть інструмент для швидкого реагування на потенційні порушення візових умов та посилить контроль за дотриманням правил безвізового режиму.

Оновлення механізму призупинення безвізу - відповідь Євросоюзу на виклики, що з’явилися після масових міграцій, порушень візової дисципліни та політичних криз у низці третіх країн. Нові правила надають ЄС більше прав і гнучкості для реагування на серйозні порушення з боку партнерів.

Раніше візові режими могли бути призупинені, але чинні процедури не давали змоги швидко реагувати на критичні ситуації. Тепер ЄС має чіткий юридичний інструмент для контролю.