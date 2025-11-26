Евросоюз утвердил новые правила лишения безвиза для третьих стран

"Церемония подписания завершена. Новый закон о приостановлении визовой либерализации вступит в силу в середине декабря", - сообщил он.

Новый механизм позволит оперативно приостанавливать безвиз для определенных групп владельцев паспортов, если выявляются нарушения правил или серьезное ухудшение отношений с ЕС.

Обновление механизма приостановки безвиза - ответ Евросоюза на вызовы, появившиеся после массовых миграций, нарушений визовой дисциплины и политических кризисов в ряде третьих стран. Новые правила предоставляют ЕС больше прав и гибкости для реагирования на серьезные нарушения со стороны партнеров.

Ранее визовые режимы могли быть приостановлены, но действующие процедуры не позволяли быстро реагировать на критические ситуации. Теперь ЕС имеет четкий юридический инструмент для контроля.