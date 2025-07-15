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Дипломати ЄС розглянуть відміну безвізу з Грузією: у чому причина

Вівторок 15 липня 2025 12:56
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Дипломати ЄС розглянуть відміну безвізу з Грузією: у чому причина Фото: дипломати ЄС розглянуть відміну безвізу з Грузією (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Дипломати країн Євросоюзу мають намір обговорити можливість скасування безвізового режиму з Грузією через придушення мирних протестів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

"Дипломати ЄС обговорять плани щодо скасування безвізового режиму з Грузією на знак протесту проти придушення мирних протестів правлячою партією", - зазначили джерела видання у Єврокомісії.

Призупинення безвізового режиму є одним із кількох можливих заходів, хоча Євросоюз поки що утримується від будь-яких санкціїйних дій проти правлячої партії "Грузинська мрія" через опозицію невеликої групи країн ЄС.

Вступ Грузії до ЄС

Нагадаємо, у листопаді 2024 року уряд Грузії відмовився починати переговори щодо вступу в ЄС до кінця 2028 року. Крім того, країна відмовилася від будь-якої бюджетної дотації від Євросоюзу.

Також ми писали, що грузинська влада торік відмовилася виконувати одну з вимог відновлення руху до ЄС, а саме відкликати так званий закон про "іноагентів". Даний закон передбачає тюремне ув'язнення строком до 5 років і поширюється як на організації, так і на фізичних осіб.

Законопроект свого часу викликав низку протестів та масових акцій, більшість з яких була жорстоко подавлена з виокористанням силовиків, водометів тощо.

Наприкінці травня 2025 року цей закон набув чинності. Єврокомісія зі свого боку засудила документ і заявила, що зупиняє процес вступу Грузії до ЄС.

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Грузія Безвізовий режим
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