Євросоюз запланував великі кошти для України на наступні сім років: названо суму

"Ми виділяємо 100 мільярдів євро для України", – сказала фон дер Ляєн під час презентації проєкту бюджету.

Вона зазначила, що "Український фонд", з якого надавали допомогу Україні, мав 50 мільярдів євро. Але ці суми зменшуються.

"Ці суми повільно, але впевнено зменшуються, і тому ми пропонуємо 100 мільярдів євро, щоб знову наповнити фонд для України, щоб підтримати відновлення", - пояснила вона.

Варто зазначити, що рішення не остаточне. Після того, як проєкт бюджету буде оприлюднено, позицію щодо нього мають висловити Європейський парламент та Європейська рада. Загалом довгостроковий бюджет планується затвердити до кінця 2027 року.