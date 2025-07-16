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ЄС не зможе оплатити американську зброю для України зі свого бюджету, - єврокомісар

Середа 16 липня 2025 17:42
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ЄС не зможе оплатити американську зброю для України зі свого бюджету, - єврокомісар Фото: єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Європейський Союз не може використовувати свій бюджет для закупівлі американської зброї для України через обмеження в рамках внутрішніх договорів блоку.

Про це заявив єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За його словами, базові договори Євросоюзу не дозволяють безпосередньо спрямовувати гроші з бюджету ЄС на закупівлю американської зброї для України. Тому країнам блоку доведеться використати на це гроші зі своїх національних бюджетів, у тому числі отримані від Євросоюзу.

"Єврокомісія може підштовхнути країни ЄС використати кошти із загальноєвропейської позики в розмірі 150 млрд євро на загальні військові закупівлі, потенційно вивільняючи таким чином власні гроші на оплату військових поставок Україні", - зазначив Кубілюс.

Єврокомісар також пояснив, що виділені на військові потреби кошти з бюджету ЄС на період до 2034 року будуть "щонайменше в 40 разів меншими за національні військові витрати держав Євросоюзу". Більшість зростання військових витрат країн ЄС має також здійснюватися за рахунок нових військових позик.

Європа купуватиме у США зброю для України

Нагадаємо, днями США і НАТО уклали угоду, яка передбачає відправлення американської зброї в Україну коштом європейських країн.

Так, Україна отримає американську зброю на 10 млрд доларів. Її у США куплять країни Європи.

Зробити свій внесок вже погодилися декілька країн, зокрема Швеція, Данія та Німеччина.

Водночас до ініціативи не приєднаються Угорщина, Чехія, Італія та Франція.

За словами генсека НАТО Марка Рютте, у рамках угоди Україна може отримати величезну кількість систем ППО, ракет та боєприпасів.

Як повідомляли ЗМІ, США не будуть напряму постачати зброю Україні. Планується, що це зроблять країни НАТО зі своїх запасів, а потім замінять озброєння.

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