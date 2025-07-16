Евросоюз запланировал большие средства для Украины на следующие семь лет: названа сумма

"Мы выделяем 100 миллиардов евро для Украины", - сказала фон дер Ляйен во время презентации проекта бюджета.

Она отметила, что "Украинский фонд", из которого оказывали помощь Украине, имел 50 миллиардов евро. Но эти суммы уменьшаются.

"Эти суммы медленно, но уверенно уменьшаются, и поэтому мы предлагаем 100 миллиардов евро, чтобы снова наполнить фонд для Украины, чтобы поддержать восстановление", - пояснила она.

Стоит отметить, что решение не окончательное. После того, как проект бюджета будет обнародован, позицию по нему должны высказать Европейский парламент и Европейский совет. В целом долгосрочный бюджет планируется утвердить до конца 2027 года.