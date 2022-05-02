С начала войны более 5,5 млн человек покинули Украину, - ООН
Фото: С начала войны более 5,5 млн человек покинули Украину (РБК-Украина)
С начала полномасштабного вторжения России Украину покинули более 5,5 млн человек. Еще 7,7 млн человек оставили свои дома, но находятся на территории страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Чаще всего украинцы выезжают в:
- Польшу - 3 миллиона человек;
- Румынию - 825 тысяч человек;
- Россию - 681 тысяча человек;
- Венгрию - 530 тысяч человек;
- Молдову - 447 тысяч человек;
- Словакию - 379 тысяч человек;
- Беларусь - 25 тысяч человек.
Война России против Украины длится шестьдесят восемь дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.
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