Євросоюз виділив додаткові 200 млн євро на допомогу українським біженцям
Єврокомісія прийняла новий пакет допомоги для підтримки внутрішньо переміщених осіб в Україні. Він передбачає виділення додаткових 200 млн євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Єврокомісії.
"Сьогодні комісія оголошує про новий пакет допомоги в розмірі 200 млн євро для підтримки переміщених осіб в Україні", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що допомога українським біженцям виділяється в рамках Міжнародної конференції донорів, скликаної Польщею та Швецією. Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн зазначила, що Євросоюз твердо підтримує Україну у війні проти Росії.
"Минулого місяця під час заходу зі збору коштів вдалося 9,1 млрд євро для українських біженців як всередині і за межами України. Ми знаємо, що буде потрібно більше", - додала вона.
Нагадаємо, на початку березня Євросоюз виділив перший транш гуманітарної допомоги українським біженцям у розмірі пів мільярда євро.
За даними ООН, з початку війни Україну покинули понад 5,5 млн осіб. Ще 7,7 млн українців були змушені виїхати з районів бойових дій.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.