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Євросоюз виділив 700 000 євро на допомогу мігрантам на кордоні з Польщею

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Брюссель, Середа 17 листопада 2021 14:57
Євросоюз виділив 700 000 євро на допомогу мігрантам на кордоні з Польщею Фото: мігранти на кордоні з Польщею (twitter com HRDefsEN)
Автор: Ілона Свиридова

Європейський союз виділив 700 000 євро на гуманітарну допомогу мігрантам, які знаходяться на кордоні Польщі та Білорусі. З них 200 000 євро направлять білоруському Червоному Хресту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Єврокомісії.

Повідомляється, що 200 000 євро отримають Червоний Хрест і Червоний Півмісяць, які зможуть передати кошти білоруському Червоному Хресту для надання необхідної гуманітарної допомоги, включаючи продукти харчування, гігієнічні набори, ковдри та аптечки першої допомоги.

Також Євросоюз додатково мобілізував 500 000 євро на гуманітарне фінансування. В даний час обговорюється використання цих коштів з гуманітарними партнерськими організаціями.

"ЄС підтримує своїх гуманітарних партнерів, щоб полегшити страждання людей, що застрягли на кордоні і в інших частинах Білорусі. Я закликаю до постійного доступу гуманітарних організацій з обох сторін, щоб дістатися до цієї великої групи біженців і мігрантів і надати їм термінову допомогу", - заявив єврокомісар з кризового управління Янез Ленарчич.

Нагадаємо, раніше Польща заявила, що на вирішення ситуації з мігрантами на білорусько-польському кордоні підуть місяці або роки.

Також стало відомо, що мігранти залишають табір у пункту пропуску "Брузги" - білоруські силовики перевозять їх у невідомому напрямку автобусами.

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