UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Евросоюз и Великобритания согласовали запрет на страхование российских танкеров, - FT

Европейский союз (Фото: (flickr.com/libereurope)
Автор: Константин Широкун

Великобритания и Евросоюз договорились о запрете страхования танкеров, перевозящих российскую нефть. Эта договоренность фактически лишит Россию доступа к крупнейшему страховому рынку Lloyd’s of London.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

При подготовке шестого пакета санкций против РФ в Евросоюзе опасались, что Великобритания продолжит страховать российские суда с нефтью. Источники в британском правительстве сообщают, что вскоре запрет на страхование судов с российской нефтью вступит в силу. Также через 5-6 месяцев аналогичное решение могут принять все страны G7.

Отказ ведущих игроков рынка от страхования танкеров существенно снизит возможности РФ на экспорт нефти. Следующим шагов в этом направлении может стать запрет на страхование всех судов, выходящих из конкретных российских портов.

Напомним, что новые санкции Евросоюза против России заблокируют страхование танкеров с российской сырой нефтью. Также ранее президент Европейского совета Шарль Мишель рассказал, когда шестой пакет санкций против России будет введен в действие. Помимо нефти в этот пакет включили ограничения еще против 80 физических лиц, российского "Сбербанка", а также трех пропагандистских каналов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВеликобританияЕвросоюзСанкции против России