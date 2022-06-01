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Євросоюз і Великобританія погодили заборону на страхування російських танкерів, - FT

Європейський союз (Фото: (flickr.com/libereurope)
Автор: Константин Широкун

Великобританія і Євросоюз домовилися про заборону страхування танкерів, що перевозять російську нафту. Ця домовленість фактично позбавить Росію доступу до найбільшого страхового ринку Lloyd's of London.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

При підготовці шостого пакету санкцій проти РФ в Євросоюзі побоювалися, що Великобританія продовжить страхувати російські судна з нафтою. Джерела в британському уряді повідомляють, що незабаром заборона на страхування суден з російською нафтою набуде чинності. Також через 5-6 місяців аналогічне рішення можуть прийняти всі країни G7.

Відмова провідних гравців ринку від страхування танкерів істотно знизить можливості РФ на експорт нафти. Наступним кроків у цьому напрямку може стати заборона на страхування всіх суден, що виходять з конкретних російських портів.

Нагадаємо, що нові санкції Євросоюзу проти Росії заблокують страхування танкерів з російською сирою нафтою. Також раніше президент Європейської Ради Шарль Мішель розповів, коли шостий пакет санкцій проти Росії буде введений в дію. Крім нафти в цей пакет включили обмеження ще проти 80 фізичних осіб, російського "Сбербанку", а також трьох пропагандистських каналів.

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