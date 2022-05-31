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Санкции ЕС заблокируют страхование танкеров с российской нефтью, - WSJ

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Брюссель, Вторник 31 мая 2022 20:15
Санкции ЕС заблокируют страхование танкеров с российской нефтью, - WSJ Фото: санкции ЕС в шестом пакете оказались жестче, чем предполагалось (flickr.com/libereurope)
Автор: Илона Свиридова

Санкции Евросоюза против России, которые были согласованы в шестом пакете, заблокируют страхование танкеров с российской сырой нефтью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на WSJ.

По словам официальных лиц и дипломатов, ЕС одобрил более жесткие санкции, чем предполагалось. В частности, помимо частичного эмбарго на импорт будет запрещено страхование судов, которые перевозят сырую нефть из Россию.

Издание пишет, что таким образом Запад стремится лишить Москву нефтяных денег, необходимых ей для финансирования войны против Украины.

Запрет на страхование будет распространяться на танкеры, перевозящие российскую нефть в любую точку мира. Эти санкции могут подорвать усилия России по продаже своей нефти в Азии.

Напомним, ранее президент Европейского совета Шарль Мишель рассказал, когда шестой пакет санкций против России будет введен в действие.

Помимо нефти в этот пакет включили ограничения еще против 80 физических лиц, российского "Сбербанка", а также трех пропагандистских каналов.

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