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Стало известно, когда введут шестой пакет санкций ЕС против России

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Брюссель, Вторник 31 мая 2022 20:00
Стало известно, когда введут шестой пакет санкций ЕС против России Фото: глава Европейского совета Шарль Мишель (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

Европейский союз может ввести шестой пакет санкций против России в ближайшие дни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на итальянское издание ANSA.

Как заявил глава Европейского совета Шарль Мишель, в отношении Украины приоритетом остается разблокирование морских путей, чтобы помочь экспортировать 22 млн тонн зерновых. А санкции против России могут ввести уже завтра, 1 июня.

"Юридические тексты, которые приведут к принятию шестого пакета санкций, готовятся и могут быть готовы уже завтра", - отметил он.

Напомним, лидеры ЕС согласовали шестой пакет санкций против России, в котором есть частичное эмбарго на нефть, отключение "Сбербанка" от SWIFT, запрет на вещание трех пропагандистских каналов и ограничение в отношении еще 80 физических лиц.

Министерство иностранных дел Украины уже призывает Евросоюз готовить седьмой пакет санкций.

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