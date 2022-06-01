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Евросоюз и Великобритания согласовали запрет на страхование российских танкеров, - FT

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Лондон, Среда 01 июня 2022 02:46
Евросоюз и Великобритания согласовали запрет на страхование российских танкеров, - FT Европейский союз (Фото: (flickr.com/libereurope)
Автор: Константин Широкун

Великобритания и Евросоюз договорились о запрете страхования танкеров, перевозящих российскую нефть. Эта договоренность фактически лишит Россию доступа к крупнейшему страховому рынку Lloyd’s of London.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

При подготовке шестого пакета санкций против РФ в Евросоюзе опасались, что Великобритания продолжит страховать российские суда с нефтью. Источники в британском правительстве сообщают, что вскоре запрет на страхование судов с российской нефтью вступит в силу. Также через 5-6 месяцев аналогичное решение могут принять все страны G7.

Отказ ведущих игроков рынка от страхования танкеров существенно снизит возможности РФ на экспорт нефти. Следующим шагов в этом направлении может стать запрет на страхование всех судов, выходящих из конкретных российских портов.

Напомним, что новые санкции Евросоюза против России заблокируют страхование танкеров с российской сырой нефтью. Также ранее президент Европейского совета Шарль Мишель рассказал, когда шестой пакет санкций против России будет введен в действие. Помимо нефти в этот пакет включили ограничения еще против 80 физических лиц, российского "Сбербанка", а также трех пропагандистских каналов.

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