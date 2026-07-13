Євросоюз не узгодив 21-й пакет санкцій проти Росії

"Нам не вдалося досягти згоди щодо 21-го пакету. Хоча, мушу сказати, що ми вже досить близько до цього. Ми маємо 250 пунктів, які є дуже важливими в рамках різних режимів. Усі вони спрямовані на посилення тиску на Росію", - зазначила вона.

За словами Каллас, з цього санкційного пакету будуть виключені деякі питання щодо постачання російської риби.

"Різні держави-члени висувають різні пропозиції, які необхідно виключити з пакету", - повідомила вона.

Висока представниця ЄС наголосила на продовженні роботи над питанням колишніх російських військових. Каллас підкреслила, що вони становить загрозу безпеці Європи і не можна дозволяти таким росіянам приїжджати до європейських країн.

Нагадаємо, з проєкту 21-го санкційного пакета проти Росії виключили імена патріарха РПЦ Кирила та засновника російського "Лукойла" Вагіта Алекперова. Тепер Болгарія повністю підтримує ці економічні обмеження.