Евросоюз не согласовал 21-й пакет санкций против России

"Нам не удалось достичь согласия по 21-му пакету. Хотя, должна сказать, что мы уже достаточно близко к этому. У нас есть 250 пунктов, которые очень важны в рамках разных режимов. Все они направлены на усиление давления на Россию", - отметила она.

По словам Каллас, из этого санкционного пакета будут исключены некоторые вопросы по поставкам российской рыбы.

"Различные государства-члены выдвигают разные предложения, которые необходимо исключить из пакета", - сообщила она.

Высокая представительница ЕС отметила продолжение работы над вопросом бывших российских военных. Каллас подчеркнула, что они представляют угрозу безопасности Европы и нельзя разрешать таким россиянам приезжать в европейские страны.

Напомним, из проекта 21-го санкционного пакета против России исключили имена патриарха РПЦ Кирилла и основателя российского "Лукойла" Вагита Алекперова. Теперь Болгария полностью поддерживает эти экономические ограничения.