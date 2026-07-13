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Євросоюз не узгодив 21-й пакет санкцій проти Росії

20:27 13.07.2026 Пн
2 хв
Санкційний пакет складається з 250 пунктів
aimg Валерій Ульяненко
Євросоюз не узгодив 21-й пакет санкцій проти Росії Фото: Кая Каллас (Getty Images)
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Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу не змогли дійти згоди щодо 21-го пакета санкцій проти Росії.

Про це заявила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Євросоюзу.

"Нам не вдалося досягти згоди щодо 21-го пакету. Хоча, мушу сказати, що ми вже досить близько до цього. Ми маємо 250 пунктів, які є дуже важливими в рамках різних режимів. Усі вони спрямовані на посилення тиску на Росію", - зазначила вона.

За словами Каллас, з цього санкційного пакету будуть виключені деякі питання щодо постачання російської риби.

"Різні держави-члени висувають різні пропозиції, які необхідно виключити з пакету", - повідомила вона.

Висока представниця ЄС наголосила на продовженні роботи над питанням колишніх російських військових. Каллас підкреслила, що вони становить загрозу безпеці Європи і не можна дозволяти таким росіянам приїжджати до європейських країн.

Нагадаємо, з проєкту 21-го санкційного пакета проти Росії виключили імена патріарха РПЦ Кирила та засновника російського "Лукойла" Вагіта Алекперова. Тепер Болгарія повністю підтримує ці економічні обмеження.

Нагадаємо, ЄС продовжує роботу над 21-м пакетом санкцій проти Росії, який має охопити ключові галузі її економіки. Нові обмеження, зокрема, стосуватимуться енергетичного сектору, фінансових послуг, торгівлі, криптоіндустрії та рибної промисловості.

Крім того, спропонується заборона на в'їзд до країн ЄС для колишніх російських військових, які брали участь у війні проти України. Паралельно в Євросоюзі також готують персональні санкції ще проти близько 80 російських компаній і фізичних осіб.

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