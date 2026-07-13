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Евросоюз не согласовал 21-й пакет санкций против России

20:27 13.07.2026 Пн
2 мин
Санкционный пакет состоит из 250 пунктов
aimg Валерий Ульяненко
Евросоюз не согласовал 21-й пакет санкций против России Фото: Кая Каллас (Getty Images)
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Министры иностранных дел стран Европейского Союза не смогли прийти к согласию по поводу 21-го пакета санкций против России.

Об этом заявила высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Евросоюза.

"Нам не удалось достичь согласия по 21-му пакету. Хотя, должна сказать, что мы уже достаточно близко к этому. У нас есть 250 пунктов, которые очень важны в рамках разных режимов. Все они направлены на усиление давления на Россию", - отметила она.

По словам Каллас, из этого санкционного пакета будут исключены некоторые вопросы по поставкам российской рыбы.

"Различные государства-члены выдвигают разные предложения, которые необходимо исключить из пакета", - сообщила она.

Высокая представительница ЕС отметила продолжение работы над вопросом бывших российских военных. Каллас подчеркнула, что они представляют угрозу безопасности Европы и нельзя разрешать таким россиянам приезжать в европейские страны.

Напомним, из проекта 21-го санкционного пакета против России исключили имена патриарха РПЦ Кирилла и основателя российского "Лукойла" Вагита Алекперова. Теперь Болгария полностью поддерживает эти экономические ограничения.

Напомним, ЕС продолжает работу над 21-м пакетом санкций против России, который должен охватить ключевые отрасли ее экономики. Новые ограничения, в частности, будут касаться энергетического сектора, финансовых услуг, торговли, криптоиндустрии и рыбной промышленности.

Кроме того, предлагается запрет на въезд в страны ЕС для бывших российских военных, участвовавших в войне против Украины. Параллельно в Евросоюзе также готовят персональные санкции против около 80 российских компаний и физических лиц.

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