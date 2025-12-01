Євросоюз ухвалив нові ініціативи для зміцнення обороноздатності України: подробиці

У Брюсселі відбулося засідання Ради ЄС із закордонних справ за участі міністрів оборони держав-членів Євросоюзу. Участь у цій зустрічі взяли і представники України.

Основною темою обговорення стали спільні дії для зміцнення обороноздатності України та безпеки всього континенту.

Насамперед під час засідання було презентовано запуск Європейської програми оборонної промисловості (EDIP). Дана програма передбачає виділення 1,5 мільярда євро грантами на період 2025–2027 років.

З цієї суми 300 мільйонів євро зарезервовані під Інструмент підтримки України (Ukraine Support Instrument) - для інтеграції української оборонної промисловості до європейської, підтримки модернізації та спільних проєктів.

Очікується також практична реалізація інструменту SAFE, спрямованого на підтримку оборонного сектору України.

Український оборонно-промисловий комплекс

А ще представники України презентували союзникам спроможності ОПК України та запросили партнерів долучатися до проєктів у межах ініціативи Build with Ukraine, що передбачає створення сучасних оборонних виробництв на території країни.

Фінансування оборони

За словами всіх учасників зустрічі, важливим джерелом фінансування української оборони має стати механізм, що базується на заморожених російських активах.

Денис Шмигаль поінформував союзників про найбільш нагальні потреби військових, передусім у сфері протиповітряної оборони.

Для забезпечення Сил оборони необхідно робити нові внески до ініціативи PURL, що дозволяє Україні отримувати необхідне американське озброєння.

Наостанок Україна подякувала країнам ЄС за рішення, які посилюють обороноздатність держави. В свою чергу учасники зустрічі наголосили, що лише спільні дії відкривають шлях до справедливого та тривалого миру в Європі.

Ця зустріч підтвердила тривалу підтримку України з боку ЄС та готовність інтегрувати українську оборонну промисловість у європейську систему безпеки, що є ключовим фактором у протистоянні агресії.