Евросоюз принял новые инициативы для укрепления обороноспособности Украины: подробности

В Брюсселе состоялось заседание Совета ЕС по иностранным делам с участием министров обороны государств-членов Евросоюза. Участие в этой встрече приняли и представители Украины.

Основной темой обсуждения стали совместные действия для укрепления обороноспособности Украины и безопасности всего континента.

Прежде всего во время заседания был представлен запуск Европейской программы оборонной промышленности (EDIP). Данная программа предусматривает выделение 1,5 миллиарда евро грантами на период 2025-2027 годов.

Из этой суммы 300 миллионов евро зарезервированы под Инструмент поддержки Украины (Ukraine Support Instrument) - для интеграции украинской оборонной промышленности в европейскую, поддержки модернизации и совместных проектов.

Ожидается также практическая реализация инструмента SAFE, направленного на поддержку оборонного сектора Украины.

Украинский оборонно-промышленный комплекс

А еще представители Украины представили союзникам способности ОПК Украины и пригласили партнеров участвовать в проектах в рамках инициативы Build with Ukraine, предусматривающей создание современных оборонных производств на территории страны.

Финансирование обороны

По словам всех участников встречи, важным источником финансирования украинской обороны должен стать механизм, основанный на замороженных российских активах.

Денис Шмыгаль проинформировал союзников о наиболее насущных потребностях военных, прежде всего в сфере противовоздушной обороны.

Для обеспечения Сил обороны необходимо делать новые взносы в инициативу PURL, что позволяет Украине получать необходимое американское вооружение.

Напоследок Украина поблагодарила страны ЕС за решения, которые усиливают обороноспособность государства. В свою очередь участники встречи отметили, что только совместные действия открывают путь к справедливому и прочному миру в Европе.

Эта встреча подтвердила длительную поддержку Украины со стороны ЕС и готовность интегрировать украинскую оборонную промышленность в европейскую систему безопасности, что является ключевым фактором в противостоянии агрессии.