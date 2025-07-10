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Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Євросоюз створює новий фонд для відбудови України, - фон дер Ляєн

Фото: Урсула фон дер Ляєн (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у рамках конференції з відновлення України оголосила про створення нового фонду з відбудови України, який вона назвала найбільшим фондом акцій у світі для підтримки країни, що постраждала від війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.

"Я рада оголосити сьогодні про створення Європейського флагманського фонду для відновлення України, найбільшого у світі фонду акцій для підтримки відновлення", - зазначила фон дер Ляєн.

Повідомляється, що фонд буде створено у співпраці з Німеччиною, Францією, Італією, Польщею та Європейським інвестиційним банком.

"Це (створення нового фонду – ред.) дасть поштовх інвестиціям в енергетику, транспорт, критично важливу сировину та галузі подвійного використання. Ми буквально робимо ставку на майбутнє України, залучаючи державні кошти для залучення масштабних інвестицій приватного сектору та допомоги у відбудові країни", – додала президент Єврокомісії.

Конференція з відновлення України

Конференція з відновлення України – міжнародна платформа, на якій обговорюються пріоритети, стратегії та фінансування повоєнного відновлення України.

У ній беруть участь представники урядів, міжнародних організацій, бізнесу та громадянського суспільства. Ключові теми включають енергетику, інфраструктуру, цифрову трансформацію, реформи, підтримку малого бізнесу та прозорість використання допомоги.

8 липня президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації, які відвідає конференцію з відновлення в Римі.

Програми відновлення України

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що відбудова України може відбутись у форматі коаліції міжнародних партнерів за прикладом плану Маршалла. Це б сприяло економічному зростанню та модернізації інфраструктури.

Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог також задав про план Маршалла. Він зауважив, що міжнародні партнери мають допомогти Україні у відбудові після війни, запровадивши для неї новий "План Маршалла".

За оцінкою НБУ, ймовірність швидкої реалізації масштабного плану відбудови України в такому ж форматі поки що становить менш як 15%. НБУ навіть не закладав цей сценарій у базовий макропрогноз.

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