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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Евросоюз создает новый фонд для восстановления Украины, - фон дер Ляйен

Фото: Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в рамках конференции по восстановлению Украины объявила о создании нового фонда по восстановлению Украины, который она назвала крупнейшим фондом акций в мире для поддержки страны, пострадавшей от войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

"Я рада объявить сегодня о создании Европейского флагманского фонда для восстановления Украины, крупнейшего в мире фонда акций для поддержки восстановления", - отметила фон дер Ляйен.

Сообщается, что фонд будет создан в сотрудничестве с Германией, Францией, Италией, Польшей и Европейским инвестиционным банком.

"Это (создание нового фонда - ред.) даст толчок инвестициям в энергетику, транспорт, критически важное сырье и отрасли двойного использования. Мы буквально делаем ставку на будущее Украины, привлекая государственные средства для привлечения масштабных инвестиций частного сектора и помощи в восстановлении страны", - добавила президент Еврокомиссии.

Конференция по восстановлению Украины

Конференция по восстановлению Украины - международная платформа, на которой обсуждаются приоритеты, стратегии и финансирование послевоенного восстановления Украины.

В ней принимают участие представители правительств, международных организаций, бизнеса и гражданского общества. Ключевые темы включают энергетику, инфраструктуру, цифровую трансформацию, реформы, поддержку малого бизнеса и прозрачность использования помощи.

8 июля президентВладимир Зеленский утвердил состав украинской делегации, которые посетит конференцию по восстановлению в Риме.

 

Программы восстановления Украины

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что восстановление Украины может состояться в формате коалиции международных партнеров по примеру плана Маршалла. Это бы способствовало экономическому росту и модернизации инфраструктуры.

Спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог также задал о плане Маршалла. Он отметил, что международные партнеры должны помочь Украине в восстановлении после войны, введя для нее новый "План Маршалла".

По оценке НБУ, вероятность быстрой реализации масштабного плана восстановления Украины в таком же формате пока составляет менее 15%. НБУ даже не закладывал этот сценарий в базовый макропрогноз.

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