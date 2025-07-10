Евросоюз создает новый фонд для восстановления Украины, - фон дер Ляйен

"Я рада объявить сегодня о создании Европейского флагманского фонда для восстановления Украины, крупнейшего в мире фонда акций для поддержки восстановления", - отметила фон дер Ляйен.

Сообщается, что фонд будет создан в сотрудничестве с Германией, Францией, Италией, Польшей и Европейским инвестиционным банком.

"Это (создание нового фонда - ред.) даст толчок инвестициям в энергетику, транспорт, критически важное сырье и отрасли двойного использования. Мы буквально делаем ставку на будущее Украины, привлекая государственные средства для привлечения масштабных инвестиций частного сектора и помощи в восстановлении страны", - добавила президент Еврокомиссии.

Конференция по восстановлению Украины

Конференция по восстановлению Украины - международная платформа, на которой обсуждаются приоритеты, стратегии и финансирование послевоенного восстановления Украины.

В ней принимают участие представители правительств, международных организаций, бизнеса и гражданского общества. Ключевые темы включают энергетику, инфраструктуру, цифровую трансформацию, реформы, поддержку малого бизнеса и прозрачность использования помощи.

8 июля президентВладимир Зеленский утвердил состав украинской делегации, которые посетит конференцию по восстановлению в Риме.