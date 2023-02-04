ua ru
Сб, 04 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

НБУ оцінив ймовірність швидкого старту "плану Маршала" для України

Новость на русском →
Україна, Субота 04 лютого 2023 08:15
НБУ оцінив ймовірність швидкого старту "плану Маршала" для України Фото: НБУ поки що не очікує старту "плану Маршала" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Ймовірність швидкої реалізації масштабного плану відбудови України ("плану Маршала") поки що становить менше 15%. НБУ не закладав цей сценарій у базовий макропрогноз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інфляційний звіт" Національного банку України (січень 2023 року).

Як зазначається у звіті, повоєнні плани відновлення України наразі передбачають тісну співпрацю з міжнародними кредиторами та донорами. Необхідні обсяги інвестицій для відновлення ушкодженої війною інфраструктури та виробництв вимірюються вже сотнями мільярдів доларів.

"Масштабні надходження коштів на відбудову не закладено в припущення базового сценарію макроекономічного прогнозу, адже акумуляція таких ресурсів та деталізація відповідної програми наразі тривають", - зазначають в НБУ.

НБУ оцінив ймовірність швидкого старту &quot;плану Маршала&quot; для України

За очікуваннями НБУ, започаткування такого проекту в короткостроковій перспективі разом з євроінтеграційними реформами значно прискорить темпи економічного зростання. Доходи населення зростатимуть значно швидше, ніж передбачалося в базовому сценарії, що обумовлюватиме посилення фундаментального інфляційного тиску. Проте його компенсуватимуть курсові ефекти через приплив валюти в країну та зниження премії за ризик.

"Це дасть змогу НБУ раніше почати цикл пом’якшення монетарної політики", - йдеться в огляді.

Нагадаємо, за прогнозом НБУ, економічна активність в Україні у 2023 році залишатиметься слабкою, а реальний ВВП зросте лише на 0,3%. Погіршення прогнозу порівняно із жовтневими оцінками зумовлене насамперед наслідками енергетичного терору, а також переглядом основного припущення щодо зниження безпекових ризиків лише з початку 2024 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України ВВП Украины
NEWS
ЗСУ збільшили кількість рейдів на східний берег Дніпра: карти боїв
ЗСУ збільшили кількість рейдів на східний берег Дніпра: карти боїв
DAILY
Затяжна війна? До чого Україна готується навесні і що може зіпсувати плани Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Затяжна війна? До чого Україна готується навесні і що може зіпсувати плани Путіна