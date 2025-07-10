Євросоюз створює новий фонд для відбудови України, - фон дер Ляєн

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у рамках конференції з відновлення України оголосила про створення нового фонду з відбудови України, який вона назвала найбільшим фондом акцій у світі для підтримки країни, що постраждала від війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews .

"Я рада оголосити сьогодні про створення Європейського флагманського фонду для відновлення України, найбільшого у світі фонду акцій для підтримки відновлення", - зазначила фон дер Ляєн.

Повідомляється, що фонд буде створено у співпраці з Німеччиною, Францією, Італією, Польщею та Європейським інвестиційним банком.

"Це (створення нового фонду – ред.) дасть поштовх інвестиціям в енергетику, транспорт, критично важливу сировину та галузі подвійного використання. Ми буквально робимо ставку на майбутнє України, залучаючи державні кошти для залучення масштабних інвестицій приватного сектору та допомоги у відбудові країни", – додала президент Єврокомісії.

Конференція з відновлення України

Конференція з відновлення України – міжнародна платформа, на якій обговорюються пріоритети, стратегії та фінансування повоєнного відновлення України.

У ній беруть участь представники урядів, міжнародних організацій, бізнесу та громадянського суспільства. Ключові теми включають енергетику, інфраструктуру, цифрову трансформацію, реформи, підтримку малого бізнесу та прозорість використання допомоги.

8 липня президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації, які відвідає конференцію з відновлення в Римі.