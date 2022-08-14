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Евросоюз и страны Запада официально призвали Россию вывести войска из ЗАЭС

Фото: Евросоюз и страны Запада официально призвали Россию вывести войска из ЗАЭС (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Евросоюз и страны-союзники Украины призвали Россию немедленно вывести свои войска с территории Запорожской АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее заявление.

В заявлении отмечается, что оккупация Запорожской АЭС российскими войсками представляет большую угрозу для мировых принципов ядерной безопасности, которые должны соблюдать все государства-члены МАГАТЭ, в том числе и РФ.

При этом действия российских оккупантов не позволяют Украине выполнять свои обязательства по ядерной и радиационной безопасности Запорожской атомной электростанции.

"Мы призываем Российскую Федерацию немедленно вывести свои вооруженные силы и весь другой неуполномоченный персонал с Запорожской АЭС, ее ближайших окрестностей и всей Украины, чтобы оператор и украинские власти могли возобновить свои суверенные обязанности в пределах международно признанных границ Украины", - сказано в заявлении.

Также в документе подчеркивается, что Россия должна нести полную ответственность за ее незаконные действия в Украине.

Напомним, в субботу, 13 августа, российские оккупанты в очередной раз начали обстреливать территорию Запорожской АЭС.

Также мы писали, что Евросоюз призвал демилитаризировать территорию ЗАЭС.

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