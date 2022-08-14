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Євросоюз і країни Заходу офіційно закликали Росію вивести війська із ЗАЕС

Фото: Євросоюз та країни Заходу офіційно закликали Росію вивести війська із ЗАЕС (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Євросоюз і країни-союзники України закликали Росію негайно вивести свої війська з території Запорізької АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідну заяву.

У заяві наголошується, що окупація Запорізької АЕС російськими військами становить велику загрозу для світових принципів ядерної безпеки, яких повинні дотримуватися всі держави-члени МАГАТЕ, в тому числі і РФ.

При цьому дії російських окупантів не дозволяють Україні виконувати свої зобов'язання щодо ядерної та радіаційної безпеки Запорізької атомної електростанції.

"Ми закликаємо Російську Федерацію негайно вивести свої збройні сили і весь інший неуповноважений персонал із Запорізької АЕС, її найближчих околиць і всієї України, щоб оператор і українська влада могли відновити свої суверенні обов'язки в межах міжнародно визнаних кордонів України", - сказано в заяві.

Також в документі підкреслюється, що Росія повинна нести повну відповідальність за її незаконні дії в Україні.

Нагадаємо, у суботу, 13 серпня, російські окупанти в черговий раз почали обстрілювати територію Запорізької АЕС.

Також ми писали, що Євросоюз закликав демілітаризувати територію ЗАЕС.

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