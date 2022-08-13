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Россияне обстреливают Запорожскую АЭС: местных предупредили об опасности

Новина українською →
Энергодар, Суббота 13 августа 2022 14:12
Россияне обстреливают Запорожскую АЭС: местных предупредили об опасности Фото: российские военные ведут обстрел Запорожской АЭС (en gov ua)
Автор: Мария Кучерявец

Российские оккупанты сегодня, 13 августа снова начали обстрелы Запорожской АЭС. Местных жителей призывают не выходить на улицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Энергодара Дмитрия Орлова в Telegram.

"Внимание! Будьте осторожными и по возможности ограничьте нахождение на улицах Энергодара! Поступила информация об очередных провокациях со стороны оккупантов", - написал Орлов.

Он сообщил, по свидетельствам местных жителей, обстрел ведется из района парковой зоны в сторону Запорожской АЭС и промышленной территории

"Промежуток между вылетом и прилетом составляет 3-5 секунд!",- отметил Орлов.

Провокации оккупантов в Энергодаре

Напомним, сегодня в украинской разведке предупредили, что оккупанты готовят провокацию на ЗАЭС под украинским флагом.

Сообщалось, что к стеле "Энергодар" на въезде в город россияне подогнали самоходную артиллерийскую установку "Пион" с нанесенной белой краской буквой "Z".

Известно, что на САУ поднят сине-желтый украинский флаг.

"Очевидно, она будет использоваться для очередных провокаций с целью обвинения ВСУ", - предупредили в ГУР.

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Запорожская АЭС Энергодар
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