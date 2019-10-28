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ЕС планирует предоставить Британии трехмесячную отсрочку по Brexit

Новости » В мире    28.10.2019 - 10:45
ЕС планирует предоставить Британии трехмесячную отсрочку по Brexit
Иллюстративное фото (pixabay.com)

ЕС готово предоставить отсрочку до 31 января, если британский парламент примет решение о проведении досрочных выборов

Европейский союз планирует предоставить Великобритании отсрочку по выходу из состава ЕС (Brexit) на три месяца, которая продлится до 31 января 2020 года. Об этом сообщает Reuters.

В понедельник, 28 октября, послы ЕС должны принять соответствующее решение по Brexit, если британский парламент проголосует за проведение досрочных выборов 12 декабря. При этом отсрочка будет включать возможность досрочного выхода из Великобритании из ЕС.

"Скорее всего, в понедельник утром будет подписано соглашение о продлении до 31 января. Перспектива выборов значительно усилилась за выходные", - сообщил источник, близкий к президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 25 октября, ЕС не смогли принять решение о предоставлении отсрочки по Brexit. Сообщалось, что Франция была против предоставления трехмесячной отсрочки и попросила Великобританию объяснить необходимость отсрочки по Brexit.

Также РБК-Украина сообщало, что британская оппозиция поддержала решение о проведении досрочных выборов. В частности, лидеры Шотландской национальной партии и либералов в письме главе Евросовета Дональду Туску призвали ЕС продлить срок Brexit и заявили, что новые выборы могут стать "выходом из тупика". Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о необходимости проведения досрочных выборов 12 декабря. По его словам, это поможет Великобритании выйти из состава ЕС.

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