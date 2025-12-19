Євросоюз схвалив рішення про надання Україні допомоги на 90 мільярдів євро

"У нас є угода. Рішення про надання Україні підтримки у розмірі 90 мільярдів євро на 2026-27 роки було схвалено. Ми взяли на себе зобов'язання, ми виконали їх", - написав Кошта.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц додав, що це буде безвідсоткова позика.

"Це чіткий сигнал з Європи Путіну: ця війна того не варта. Ми заморозимо російські активи, доки Росія не компенсує Україні збитки", - зазначив він у соцмережі Х.

За словами Мерца, Україна повинна буде повернути кредит лише після того, як РФ виплатить репарації.