Евросоюз одобрил решение о предоставлении Украине помощи на 90 миллиардов евро

"У нас есть соглашение. Решение о предоставлении Украине поддержки в размере 90 миллиардов евро на 2026-27 годы было одобрено. Мы взяли на себя обязательства, мы выполнили их", - написал Кошта.

Канцлер Германии Фридрих Мерц добавил, что это будет беспроцентный заем.

"Это четкий сигнал из Европы Путину: эта война того не стоит. Мы заморозим российские активы, пока Россия не компенсирует Украине убытки", - отметил он в соцсети Х.

По словам Мерца, Украина должна будет вернуть кредит только после того, как РФ выплатит репарации.