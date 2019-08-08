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ЕС разрабатывает руководство для стран-членов по паспортам РФ на Донбассе

Новости » Политика    08.08.2019 - 23:53
ЕС разрабатывает руководство для стран-членов по паспортам РФ на Донбассе
Фото: Евросоюз (European Parliament)

Руководство также затронет выдачу виз жители Донбасса с российскими паспортами

Европейский союз разрабатывает единое руководство "по идентификации и возможному непризнанию" паспортов РФ, выданных жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, оккупированных российскими силами и пророссийскими боевиками. Об этом говорится в заявлении официального представителя ЕС, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Руководство для государств-членов Евросоюза и их консульств разрабатывает Еврокомиссия совместно с Европейской службой иностранных дел в координации с делегациями ЕС в Киеве и Москве.

По информации издания, в документе также упоминается вопрос выдачи виз, заявки на которые подадут в России или в Украине жители Донбасса с паспортами РФ.

Представитель Европейского Союза подчеркнул, что непризнание паспортов находится в компетенции государств-членов ЕС.

Напомним, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым разрешил предоставлять в упрощенном порядке российское гражданство лицам, постоянно проживающим на территориях Донбасса, неподконтрольных Украине.

17 июля Путин подписал указ, разрешающий получить российское гражданство в упрощенном порядке украинцам, которые ранее жили в любом районе Луганской или Донецкой областей Украины.

Украина и страны Европейского Союза подвергли раздачу паспортов РФ украинцам на Донбассе острой критике, заявляя о недопустимости подобных действий.

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